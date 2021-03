Streit bei Union: NRW-Politiker lehnen Rundfunk-Pläne ab

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - In der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) von CDU und CSU gibt es Streit um ein Papier zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In einem Brief an den MIT-Bundesvorstand schreibt die Düsseldorfer Landtagsabgeordnete Angela Erwin (CDU), der Entwurf sei «aus medienpolitischer Sicht in Gänze abzulehnen». Dies schreibe sie auch im Namen des MIT-Landesvorsitzenden, Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). Das Papier sieht unter anderem vor, dass es künftig nur noch eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt geben soll.

Von dpa