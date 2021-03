Laumann zu Astrazeneca-Stopp: Hätte so entschieden wie Spahn

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich nach dem vorläufigen Stopp von Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca hinter Jens Spahn (beide CDU) gestellt: «Wenn ich Bundesgesundheitsminister gewesen wäre, hätte ich genauso entschieden wie Jens Spahn», sagte Laumann am Dienstag in Düsseldorf. Nach den entsprechenden Äußerungen des Paul-Ehrlich-Instituts bleibe einem Politiker nichts anderes übrig, als die Impfungen auszusetzen, so Laumann. Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers wird nach einigen ungeklärten Thrombosefällen vorerst in Deutschland nicht mehr genutzt.

Von dpa