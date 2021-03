Impfstopp und Schulboykott: Sondersitzung im NRW-Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen des Astrazeneca-Impfstopps und der Dortmunder Boykottankündigung gegen Schulöffnungen kommt der NRW-Landtag am Freitag (19.3., 14.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen. Das teilte das Parlament am Dienstag mit. SPD und Grüne hatten die Sondersitzung beantragt. «Der Landesregierung entgleitet das Corona-Management», erklärten die Fraktionsvorsitzenden Thomas Kutschaty (SPD) und Josefine Paul (Grüne) in Düsseldorf. Die Sondersitzung müsse noch vor der nächsten Konferenz von Bund und Ländern stattfinden. Diese ist für den 22. März geplant.

Von dpa