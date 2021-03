Asamoah zu Rangnick-Spekulationen: «Ball liegt bei anderen»

Gelsenkirchen (dpa) - Gerald Asamoah hält sich mit Kommentaren zu den jüngsten Schlagzeilen beim FC Schalke 04 über eine geplante Verpflichtung von Ralf Rangnick zurück. «Meine Aufgabe ist es, die Ist-Situation zu verbessern. Daran arbeite ich. Was in Zukunft passiert, kann ich nicht entscheiden», sagte der neue Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung am Dienstag.

Von dpa