Bonn (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Leiche in einer Wohnung in Siegburg bei Bonn am Montagabend hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Die Aufindesituation des 45 Jahre alten Mannes gebe «Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt», teilte die Polizei am Dienstag mit. Weitere Details nannten die Beamten nicht.

Von dpa