Junge Liberale für Prüfung eines Astrazeneca-Sonderweges

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Jungen Liberalen NRW fordern das Prüfen eines Astrazeneca-Sonderweges im bevölkerungsreichsten Bundesland mit einem Fortbestand von freiwilligen Impfungen. «Karl-Josef Laumann muss schnellstmöglich prüfen, ob ein Sonderweg von NRW denkbar ist», erklärte Alexander Steffen, Landesvorsitzender der JuLis NRW, am Dienstag. Wenn der Bund versage, müsse es der Anspruch von NRW sein, für ein zuverlässiges Impfmanagement zu sorgen. Ohnehin bestehe in Deutschland keine Impfpflicht, so dass eine auf Eigenverantwortung basierende Entscheidung weiterhin möglich sein müsse.

Von dpa