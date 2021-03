Essen (dpa/lnw) - Nach dem Unfalltod einer 18-Jährigen aus Essen muss sich ein Sportwagenfahrer seit Dienstag erneut vor Gericht verantworten. Zum Prozessauftakt hat der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen. Er war im März 2019 mit seinem 570-PS-starken McLaren in Essen von der A52 abgekommen und gegen einen Baum geschleudert. Seine Beifahrerin war sofort tot. Der 25-Jährige war im August 2020 in einem ersten Prozess wegen fahrlässiger Tötung zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Weil sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der angeklagte Deutsche Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts eingelegt haben, muss sich nun das Essener Landgericht mit dem tödlichen Unfall befassen.

Im ersten Urteil war das Gericht davon ausgegangen, dass der 25-Jährige mit knapp 300 km/h auf der Autobahn unterwegs gewesen ist. Möglicherweise könnte der Wagen aber auch deutlich langsamer gewesen sein.

Nach einer Neubewertung durch einen Unfall-Gutachter ist der McLaren über die Fahrbahn gedriftet und mit einer Geschwindigkeit von 170 bis 190 km/h in die rechte Leitplanke gekracht. Das ergebe die Auswertung eines Steuergeräts. Anschließend sei der Wagen unter der Leitplanke hindurchgedrückt und an einem Baum in zwei Teile gerissen worden. «Dass dafür zwingend eine Ausgangsgeschwindigkeit von 250 km/h oder mehr notwendig gewesen sein muss, stimmt nicht», so der Sachverständige im Prozess. Das hätten Versuche mit vergleichbaren Sportwagen ergeben.

Der Angeklagte hatte den Unfall fast ohne Verletzungen überlebt. Das Urteil soll voraussichtlich am Mittwoch gesprochen werden.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-846168/2