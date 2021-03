Land unterstützt Modernisierung von freien Bühnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land Nordrhein-Westfalen greift freien Bühnen, Privattheatern und Freilichtbühnen bei der Modernisierung finanziell unter die Arme. Für die Digitalisierung, energiesparende Beleuchtung oder Investitionen etwa in Barrierefreiheit würden insgesamt acht Millionen Euro zur Verfügung gestellt, teilte das NRW-Kulturministerium am Dienstag mit. Durch den Aufbau etwa von barrierefreien Websites, einer Infrastruktur für Gebärdendolmetscher, zusätzliche Rollstuhlplätze oder Lichtleitsysteme solle das Kulturerlebnis in Zukunft für jeden zugänglich sein, erklärte Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos).

Von dpa