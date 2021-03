Bertelsmann Stiftung muss wegen Corona kürzer treten

Gütersloh (dpa/lnw) - Die Bertelsmann Stiftung musste im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie deutliche Abstriche am Programm hinnehmen. Insgesamt wurden 74 Millionen Euro für 60 Projekte in den Bereichen Bildung, Demokratie, Europa, Gesundheit, Werte und Wirtschaft aufgewendet, wie der neue Vorstandsvorsitzende Ralph Heck am Dienstag in Gütersloh mitteilte. Im Jahr vor der Corona-Krise lagen die Ausgaben noch bei 90,5 Millionen Euro. Als einen Grund nannte Heck den Ausfall der Dividende-Zahlungen des Bertelsmann-Konzerns. Die Zahl der Mitarbeiter ging um 23 auf 363 zurück.

Von dpa