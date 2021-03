Patientenschützer: Impfkampagne droht Rückschlag um Monate

Er warf der Bundesregierung vor, die Impfkampagne von Anfang an zu engstirnig zu führen und Kritiker nicht ins Boot zu holen, weil man sie aus Berliner Sicht ansonsten noch «adeln» würde. So komme eine solche «180-Grad-Wendung» wie am Montag mit dem vorläufigen Impfstopp bei Astrazeneca zustande, wenn alles als alternativlos dargestellt werde. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe dabei wieder eine Chance verpasst, bei der Kommunikation das Ruder herumzureißen. Auch der Impfstoff von Biontech/Pfizer könne entgegen der «Legende» in die Fläche gebracht werden. Dafür gebe es bereits mehrere Beispiele.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-844212/2