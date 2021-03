Wettringen ist fahrradfreundlichste Kleinstadt Deutschlands

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die fahrradfreundlichsten Kleinstädte in Deutschland liegen im Münsterland. Wettringen im Kreis Steinfurt eroberte im neuen Ranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in der Kategorie der Städte unter 20 000 Einwohner Platz eins, wie der ADFC am Dienstag mitteilte. Auf Platz zwei folgt mit Reken ebenfalls eine münsterländische Stadt. Und auch die Kleinstädte Heek, Olfen und Schöppingen tummeln sich unter den Top 10 in dieser Kategorie. Die vielgelobte «Fahrradstadt» Münster landete bei den Städten bis 500 000 Einwohnern wieder nur auf Platz zwei hinter Karlsruhe.

Von dpa