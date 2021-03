Grüne: Bezahlte Lobby-Arbeit verbieten und bestrafen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälischen Grünen fordern, bezahlte Lobby-Arbeit von Abgeordneten ausdrücklich zu verbieten und unter Strafe zu stellen. Dies müsse auch für die Vermittlung von Gesprächen mit der Landesregierung oder der Verwaltung gelten, die Abgeordnete gegen Geld einfädeln. In einem Antrag an den Landtag, den Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer am Dienstag in Düsseldorf vorstellte, wird darüber hinaus ein Lobby-Register gefordert.

Von dpa