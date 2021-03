Bochumer Danny Blum für drei Spiele gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lno) - Der VfL Bochum muss im Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga in den nächsten Wochen auf seinen Mittelfeldspieler Danny Blum verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den 30-Jährigen nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen rohen Spiels mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen belegt. Blum war im Zweitligaspiel gegen den Hamburger SV (0:2) am Freitag in der 35. Minute nach einem Foul an HSV-Spieler Amadou Onana des Feldes verwiesen worden. Nach der Zustimmung des Vereins ist das Urteil rechtskräftig.

Von dpa