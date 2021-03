Kebekus nennt Vatikan-Entscheidung «Armutszeugnis»

Köln (dpa) - Die Komikerin Carolin Kebekus hat das Nein des Vatikans zur Segnung homosexueller Partnerschaften kritisiert. «In dieser Entscheidung offenbart sich erneut die mannigfaltige Menschenfeindlichkeit der katholischen Kirche», sagte Kebekus am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Die Kirche beweise einmal mehr, dass sie sich nicht bewegen wolle, am allerwenigsten in ihrer Sexualmoral. «Hier werden Motorräder und Tiere und letztes Jahr sogar ein Gitter vor dem Kölner Dom gesegnet. Aber homosexuelle Menschen nicht. Ein Armutszeugnis.»

Von dpa