LKW-Fahrer und Unbeteiligte leisten Hilfe bei Unfall auf A42

Oberhausen (dpa/lnw) - Durch ihr beherztes Eingreifen nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 42 haben ein Lastwagenfahrer und andere Verkehrsteilnehmer womöglich Schlimmeres verhindert. «Ein LKW-Fahrer hat uns geschildert, dass er und zwei, drei andere Personen die Verletzten bereits aus den Autos gezogen hatten», sagte der Einsatzleiter der Oberhausener Feuerwehr am Dienstag. Als die Einsatzkräfte sich den Weg durch die noch nicht gebildete Rettungsgasse gebahnt hatten und am Unfallort ankamen, hatten die Helfer die Unfallopfer bereits am Böschungsrand in Sicherheit gebracht. «Wir haben uns bei dem LKW-Fahrer bedankt», so der Einsatzleiter.

Von dpa