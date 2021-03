Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Richtwert für Corona-Neuinfektionen steigt in Nordrhein-Westfalen weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Dienstagmorgen 82,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen aus. Am Montag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 81,2 gelegen. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter in NRW 1256 Neuinfektionen binnen eines Tages, 50 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Von dpa