NRW-Fraktionschef Kutschaty: Spahn nicht mehr tragbar

Kutschaty sagte, in keinem Bereich der Politik brauche man ein so großes Vertrauen der Menschen wie in der Gesundheitspolitik. «Jens Spahn hat dieses Vertrauen schwer beschädigt.» Die Entscheidung des Gesundheitsministeriums, die Impfungen mit dem Serum von Astrazeneca vorläufig auszusetzen, bezeichnete Kutschaty als «Desaster».

Kutschaty ist Fraktionsvorsitzender der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag. Bei einem digitalen Parteitag am 6. März hatten ihn 90,5 Prozent der Delegierten zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden.

