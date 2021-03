Paderborns Sportchef Wohlgemuth: Baumgart soll bleiben

Hamburg (dpa) - Der SC Paderborn will nach Aussage von Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth Trainer Steffen Baumgart halten. Vor einer möglichen Vertragsverlängerung soll aber erst einmal der Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert werden. «Steffen Baumgart ist unsere Wunschlösung», sagte Wohlgemuth am Montagabend im Pay-TV-Sender Sky vor dem Punktspiel beim FC St. Pauli. «Wir hoffen, dass seine Zukunft in Paderborn liegt.» Der Fokus liege jedoch jetzt «auf das Einfahren von Punkten».

Von dpa