Tanzfestival NRW: Funkenmariechen und Mittanzangebote

Köln (dpa/lnw) - Zeitgenössischer Tanz mit fast 30 Produktionen und vielen Mitwirkungsangeboten an das Publikum - das planen die Veranstalter des Festivals Tanz NRW 21. Das Festival in Theatern und Tanzhäusern in neun NRW-Städten soll vom 28. April bis zum 9. Mai möglichst live stattfinden, wie die Festivalleitung am Montag mitteilte. Daneben seien auch digitale Varianten möglich.

Von dpa