Der Paderborner soll in 40 Fällen in mehreren Städten Räume angemietet haben, um dort Poker-Runden anzubieten und illegale Spielautomaten aufzustellen. Gegen 16 Personen laufen Ermittlungen wegen der Teilnahme an den Spielen. Insgesamt wurden in Detmold, Horn-Bad Meinberg, Herford, Lippstadt und Paderborn 38 Geldspielautomaten, 18 Mobiltelefone, Datenträger, zwei teure Autos und rund 18 000 Euro Bargeld sicherstellt.

