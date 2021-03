Damenmode-Händler Bonita plant Comeback

Hamminkeln (dpa) - Der angeschlagene Damenmode-Händler Bonita will das im vergangenen Jahr eingeleitete Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung noch in diesem Monat beenden und neu durchstarten. Das Amtsgericht Hamburg habe den bereits im Februar von den Gläubigern gebilligten Insolvenzplan bestätigt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit habe Bonita die letzte Hürde des Sanierungsverfahrens genommen, und der Erhalt des Unternehmens sei gesichert.

Von dpa