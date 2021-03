Crystal Meth im Haargel: Zoll stellt kiloweise Drogen sicher

Köln (dpa/lnw) - Der Kölner Zoll hat in den vergangenen acht Wochen am Flughafen Köln/Bonn Drogen mit einem Verkaufswert von insgesamt mehr als 1,6 Millionen Euro sichergestellt. «Heroin in Handtaschen eingenäht, Crystal Meth eingelegt in Haargeltiegel oder Haschisch in einem Schachbrett sind nur einige der kreativen, aber dennoch erfolglosen Verstecke», sagte Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts Köln, am Montag. Mittlerweile finde der Zoll fast täglich Drogen in Paketsendungen. «Neben dem Schmuggel auf der Straße und in Zügen ist das für uns der Klassiker.»

Von dpa