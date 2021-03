In Bahn auf Jugendlichen eingestochen: 25-Jähriger in U-Haft

Rommerskirchen (dpa) - Ein 25-Jähriger soll in einer Regionalbahn im Rhein-Kreis Neuss wahllos auf einen 16-Jährigen eingestochen haben. Der Jugendliche sei bei dem Messerangriff schwer verletzt worden, mittlerweile aber nicht mehr in akuter Lebensgefahr, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Montag. Der 25-Jährige sei nach der Tat am Freitagabend am Bahnhof in Rommerskirchen widerstandslos festgenommen worden und sitze wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Von dpa