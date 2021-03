Nationalgalerie erhält «Birkenau»-Serie von Gerhard Richter

Berlin (dpa) - Die Nationalgalerie Berlin kann künftig mit den vier Arbeiten «Birkenau» von 2014 eine wichtige Serie des Malers Gerhard Richter in ihren Häusern präsentieren. Die Leihgabe des 89-Jährigen wurde am Montag in Berlin vorgestellt. Insgesamt soll die Nationalgalerie mehr als 100 Arbeiten von Richter erhalten. Richter wird im Ranking des «Kunstkompass» seit 17 Jahren als weltweit wichtigster Künstler geführt. Die Arbeiten des in Köln lebenden Dresdners zählen entsprechend zu den international teuersten Werken eines Gegenwartskünstlers.

Von dpa