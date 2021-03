Takko erhält Finanzspritze: «Fortbestand gesichert»

Mit über 1900 Filialen in 17 Ländern gehört Takko zu den großen Modefilialisten in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Telgte im Münsterland beschäftigt 18 000 Mitarbeiter, davon rund 14 000 in Deutschland. Eigentümer ist der Finanzinvestor Apax.

Der Textildiscounter war durch den zweiten Lockdown in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Durch die teilweise Wiedereröffnung der Läden habe sich die Situation aber gebessert, der Finanzbedarf sei dank der hohen Kundennachfrage gesunken, betonte Holland. Takko sei deshalb «zuversichtlich, die Gelder schnell zurückzahlen zu können». Mittelfristig wolle Takko wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-829370/2