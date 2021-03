Robert Geiss prüft Klage gegen Spanien

Köln (dpa) - Der deutsche Reality-TV-Promi Robert Geiss (57) erwägt nach seiner vorübergehenden Festnahme in Madrid eine Klage gegen Spanien. «Die Rechtsanwälte der Familie in Deutschland und Spanien prüfen derzeit, ob es möglich ist, das Land Spanien wegen Amtshaftung (Freiheitsberaubung) zu verklagen», teilte am Montag sein Management in Köln mit. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

