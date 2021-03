Vier Schwerverletzte nach Reifenplatzer auf A 40

Kerken (dpa/lnw) - Vier Schwerverletzte und zwei Rettungshubschrauber-Einsätze: Das ist die Bilanz eines Reifenplatzers auf der A 40 bei Kerken. Ein 56-jähriger Autofahrer sei Richtung Dortmund unterwegs gewesen, als ein Reifen an seinem Wagen platzte, berichtete die Autobahnpolizei in Düsseldorf am Sonntag. Sein Wagen überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Von dpa