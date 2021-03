Explosion in Gartenlaube: Drei Schwerverletzte in Leverkusen

Leverkusen (dpa) - Bei einer Explosion in einer Gartenlaube sind in Leverkusen in der Nacht zum Sonntag drei Männer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 33 und 34 Jahre alten Verletzten mit zum Teil schwersten Verbrennungen in eine Klinik, wie die Polizei in Köln berichtete.