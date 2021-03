Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Oppositon hat den für diesen Montag geplanten Start des Wechselunterrichts an den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen scharf kritisiert. «Einmal mehr zeigt sich, dass Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ohne Plan und ohne Voraussetzungen zu schaffen, Schulöffnungen verantwortungslos vorantreibt», kritisierte Grünen-Fraktionsvorsitzende Josefine Paul am Sonntag in Düsseldorf. Auch die SPD sparte nicht mit Kritik.

Schnelltests stünden noch nicht zur Verfügung. Erst am Freitag habe die Landesregierung die Freigabe der Gelder dafür beantragt, so Paul. «Das heißt nichts anderes, als dass die Schulen ohne Teststrategie am Montag wieder an den Start gehen sollen.» Die Landesregierung habe es versäumt, Vorkehrungen für die Schulen zu schaffen.

Ministerin Gebauer blockiere sogar Städte, die aufgrund hoher regionaler Infektionszahlen mit den Schulöffnungen vorsichtiger umgehen wollen. Die Versäumnisse gingen zu Lasten der Kinder, Jugendlichen und Familien, die einem Infektionsrisiko ausgesetzt würden.

Die Landesregierung laufe sehenden Auges in eine dritte Welle der Pandemie hinein. Dieses «neuerliche Organisationsdesaster» habe nicht zuletzt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit seinem Schlingerkurs aus Führungsversagen und mangelnder Vorbereitung zu verantworten.

«Wo ist das Sicherheitsnetz für die Schulen?», fragte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. «Dass die Landesregierung hierbei so viel Zeit verschlafen hat und keinerlei Vorbereitungen für eine funktionierende Testinfrastruktur getroffen hat, ist ein echtes Versäumnis und geradezu fahrlässig.» Einmal mehr zeige sich, dass die Landesregierung nicht vorausschauend handele.

