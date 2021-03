Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach einem Raub sind in Gelsenkirchen zwei Unschuldige ins Visier der Polizei geraten, die am Ende doch nicht so unschuldig waren. Ein maskierter Unbekannter hatte mit einer Schusswaffe in einem Supermarkt Bargeld aus der Kasse erbeutet, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

