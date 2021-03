Sieben Leichtverletzte nach Zusammenprall zwischen Autos

Brilon (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenprall zwischen zwei Autos in Brilon im Sauerland sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger wollte am Samstagabend links abbiegen, als er mit dem Wagen einer 22-Jährigen kollidierte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die insgesamt sieben Insassen erlitten alle leichte Verletzungen. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der genaue Unfallhergang wird laut Polizei noch ermittelt.

Von dpa