Fünf Verletzte nach Zusammenprall in Bottrop

Bottrop (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenprall zwischen zwei Autos in Bottrop sind fünf Menschen verletzt worden. Am Samstagabend waren die Wagen auf der B224 gegeneinander gefahren, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der rund 40 Feuerwehrleute hatten sich vier der Insassen bereits aus den Autos befreien können. Eine Frau wurde jedoch eingeklemmt. Die Einsatzkräfte mussten Türen und Dach des Wagens entfernen, um sie zu befreien. Die Frau hatte schwere Verletzungen erlitten. Die anderen vier Personen wurden ebenfalls verletzt. Die Unfallursache wird noch ermittelt. Nähere Details zur Identität der Personen nannte die Feuerwehr nicht.