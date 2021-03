Vier Verletzte bei Autounfall in Dinslaken

Dinslaken (dpa/lnw) - Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Dinslaken (Kreis Wesel) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 28-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag beim Einbiegen in eine Einfahrt ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, worauf es zum Frontalzusammenstoß kam. Der 67-jährige Fahrer sowie seine beiden Mitfahrerinnen wurden ebenso wie der Unfallverursacher leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Von dpa