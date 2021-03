Rot-Weiss Essen patzt vor Top-Spiel: 0:1 in Münster

Düsseldorf (dpa) - Aufstiegskandidat Rot-Weiss Essen hat vor dem Top-Spiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund II am nächsten Mittwoch (19.30 Uhr) die Generalprobe in der Regionalliga West verpatzt. Der Traditionsclub unterlag am Samstag beim Tabellendritten Preußen Münster mit 0:1 und musste damit die zweite Niederlage im dritten Spiel nacheinander hinnehmen. Den Siegtreffer für Münster erzielte Gerrit Wegkamp. Auch der BVB musste mit dem 1:1 beim Tabellenletzten Rot Weiss Ahlen überraschende Punktverluste hinnehmen. Die Dortmunder (61) führen die Tabelle mit vier Zählern Vorsprung vor RWE (57) an, haben aber bereits ein Spiel mehr absolviert.

Von dpa