Watzke verteidigt Profi-Fußball: «Abbild der Gesellschaft»

Frankfurt/Main (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt nicht, dass das deutsche Publikum das Interesse am Fußball verloren haben könnte. Die derzeitigen Einschaltquoten und das weiterhin große Interesse an Dauerkarten würden einer solchen Vermutung aus Sicht von Borussia Dortmund widersprechen, sagte der 61-Jährige beim «FAZ»-Kongress «Zwischen den Zeilen» am Freitag in Frankfurt. Darum hofft er auch, dass der BVB in der nächsten Bundesliga-Saison wieder mit Zuschauern planen kann.

Von dpa