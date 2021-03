Gladbach mit drei Anfangself-Veränderungen gegen Augsburg

Augsburg (dpa) - Marco Rose hat seine Startformation für das Meisterschaftsspiel von Borussia Mönchengladbach beim FC Augsburg an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf drei Positionen im Vergleich zur 0:1-Niederlage zuletzt gegen Bayer 04 Leverkusen verändert. Nach seiner Sperre kehrt Lars Stindl zurück in die erste Elf. Zudem vertraut der Gladbacher Coach Jonas Hofmann und Oscar Wendt. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich bringt diesmal Robert Gumny und Marco Richter für Mads Pedersen, der wegen Adduktorenproblemen nicht im Kader ist, und Florian Niederlechner, der zum Auftakt des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga erstmal auf der Bank Platz nehmen muss.

