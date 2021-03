Laschet und Baldauf grenzen sich von Maskenaffäre ab

Mainz (dpa/lrs) - Zwei Tage vor der Landtagswahl am Sonntag in Rheinland-Pfalz haben sich CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf und CDU-Bundeschef Armin Laschet erneut klar von der Maskenaffäre von Bundestagsabgeordneten der Union abgegrenzt. «Das hat uns sicherlich geschadet», räumte Baldauf am Freitagabend bei einer digitalen Diskussionsrunde mit fünf CDU-Ministerpräsidenten einschließlich des nordrhein-westfälischen Regierungschefs Laschet ein. Gerade Politiker hätten eine besondere Verpflichtung zur Transparenz - es gehöre sich nicht für sie, «dass man sich selbst bereichert».

Von dpa