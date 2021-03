Zollbeamte finden fast 70 Kilogramm Drogen: Fünf Festnahmen

Stuttgart (dpa) - Zollbeamte haben bei Durchsuchungen im Großraum Köln sowie in Berlin, Bielefeld und Österreich knapp 70 Kilogramm Drogen gefunden. Fünf Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, wie das Zollfahndungsamt Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Lörrach am Freitag mitteilten. Ausgangspunkt für die Ermittlungen sei ein damals 46 Jahre alter Mann gewesen, der im Juni 2020 acht Kilogramm Marihuanapulver und 1500 nicht zugelassene Potenztabletten in die Schweiz schmuggeln wollte.

Von dpa