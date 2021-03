Kramp-Karrenbauer stolz auf Corona-Einsatz der Bundeswehr

Bonn (dpa) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat den Einsatz der Bundeswehr in der Corona-Pandemie gewürdigt. «Es ist unser bisher umfangreichster und längster Amtshilfeeinsatz», sagte Kramp-Karrenbauer am Freitag bei einem Besuch des Kommandos Streitkräftebasis in Bonn. «Ich bin stolz auf die Tatkraft, mit der sich die Soldatinnen und Soldaten einbringen. Uns ist wichtig, alle Unterstützungsersuchen der zuständigen Behörden zu erfüllen, solange wir die geeigneten Frauen und Männer sowie das Gerät dafür haben und es uns rechtlich möglich ist. Wir werden solange unterstützen, wie wir gebraucht werden.»

