Diebe rammen Polizeiauto in Münster: Eine Festnahme

Münster (dpa/lnw) - Bei einer Polizeikontrolle in Münster haben zwei mutmaßliche Diebe die Flucht ergriffen und sind anschließend mit ihrem Auto mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurde ein 44-jähriger Mann aus Drensteinfurt festgenommen. Dem Fahrer gelang bei dem Vorfall am Donnerstag die Flucht zu Fuß. In dem Fahrzeug fanden die Ermittler Drogen und elf Gasflaschen, die mutmaßlich aus einem Diebstahl Ende Januar in einem Gaslager in Münster stammen. Drei Polizeibeamte wurden bei dem Zusammenstoß mit dem Fluchtauto leicht verletzt. Das Auto war laut Mitteilung nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen gestohlen.

Von dpa