Minister: Weitgehend normaler Kita-Betrieb nach Ostern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) rechnet damit, dass nach Ostern trotz Corona-Pandemie wieder eine annähernd reguläre Kindertagesbetreuung möglich sein wird. Die große Impfbereitschaft bei Erziehern und Tageseltern stimme ihn «sehr optimistisch, dass wir nach der Osterpause wieder zu weitgehender Normalität zurückkehren können», sagte Stamp am Freitag in Düsseldorf. Derzeit werden die Kinder in festen Gruppen betreut in pauschal um zehn Wochenstunden gekürzten Angeboten.

Von dpa