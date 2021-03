«Verweilverbot» soll enden: Maskenpflicht bleibt

Düsseldorf (dpa) - Das bundesweit beachtete «Verweilverbot» wegen Corona in der Düsseldorfer Altstadt und am nahen Rheinufer soll nach dpa-Informationen in der Nacht zum kommenden Montag enden. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde am Freitag nicht verlängert. Gleichzeitig wurde dagegen die verschärfte Maskenpflicht am Rhein mit einer neu veröffentlichten Regelung bis zum 4. April ausgeweitet.

Von dpa