Produktion bei Tönnies in Teilbereich derzeit unterbrochen

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) ist die Produktion in einem Bereich unterbrochen. Betroffen ist nach Angaben eines Firmensprechers ein Teil der Zerlegung. Eine Mordkommission der Polizei in Bielefeld hat ihre Arbeit aufgenommen. Ein Mitarbeiter soll am Freitagmorgen einen Kollegen tödlich verletzt haben. Nach dpa-Informationen starb der Verletzte im Krankenhaus. Hintergründe zu der Tat sind derzeit nicht bekannt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Von dpa