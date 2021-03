Neue Metall-Tarifverhandlung: Weitere Warnstreiks geplant

Düsseldorf (dpa) - Nach fast zwei Wochen Warnstreiks wird in der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie am kommenden Montag wieder über einen neuen Tarifvertrag verhandelt. IG Metall und Arbeitgeber treffen sich dann zur fünften Verhandlungsrunde, wie beide Seiten am Freitag mitteilten. Die Gewerkschaft will die Warnstreiks auch in der kommenden Woche fortsetzen. Für Montag hat sie zu Aktionen in Mönchengladbach und Gummersbach aufgerufen.

Von dpa