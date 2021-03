2020 erstmals alle Luftqualitätswerte in NRW eingehalten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Erstmals sind in ganz Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr alle für die Gesundheit wichtigen Luftqualitätswerte nach Angaben des Umweltministeriums eingehalten worden. 2020 habe zum ersten Mal auch der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) an allen 124 Messstandorten unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gelegen. Das teilte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Freitag in Düsseldorf mit. Nach Auswertungen des Landesumweltamts (LANUV) sei dabei der Corona-Einfluss «erstaunlich gering gewesen».

Von dpa