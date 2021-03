Keine größeren Sturmschäden in der Nacht in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen zunächst keine größeren Einsätze wegen des Sturms in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Es sei sehr ruhig geblieben, hieß es bei den Leitstellen. Am Donnerstagabend hatte Sturmtief «Klaus» noch für mehrere Einsätze im Land gesorgt. So geriet ein 23-Jähriger bei Bielefeld mit seinem Auto unter einen entwurzelten Baum. Er wurde leicht verletzt. In Düsseldorf drohte - vermutlich ebenfalls infolge des Sturms - ein Kreuz von einem Kirchturm zu stürzen. Höhenretter der Feuerwehr waren rund drei Stunden im Einsatz und konnten das Objekt von innen teilweise sichern.