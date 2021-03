Gar nichts ging am Donnerstagabend mehr auf den Strecken zwischen Dortmund und Münster (Gegenstände in der Oberleitung) sowie zwischen Oldenburg und Leer (Oberleitungstörung). Letztere Sperrung beeinträchtigt - voraussichtlich bis Freitagmorgen - auch den IC-Fernverkehr auf der Strecke von Norddeich Mole über Emden, Bremen und Hannover nach Dresden. Ebenfalls betroffen ist der Regionalexpress 1 zwischen Hannover und Leer. Hier gibt es einen Bus-Ersatzverkehr.

Ein umgestürzter Baum stoppte auch einen Regionalzug zwischen Bremen-Burg und -Vegesack. Alle Passagiere blieben unverletzt. Wegen des Schadens an der Oberleitung ist der Regionalverkehr bis Freitag unterbrochen.

Beeinträchtigungen gab es nach Angaben der Bahn auch auf sieben Linien im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein und Hamburg. Gründe waren hier Bäume oder Gegenstände auf den Gleisen und Oberleitungen oder Weichenstörungen. Hier komme es zu Verspätungen von bis zu einer Stunde, ein Busnotverkehr könne aufgrund der Wetterlage nicht garantiert werden.

In Krefeld musste die Feuerwehr einen Baum aus einer Straßenbahnoberleitung räumen. Auch zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel beeinträchtigte eine Oberleitungsstörung den Zugverkehr.

Das Sturmtief «Klaus» war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem in der Deutschen Bucht, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein am stärksten zu spüren. In Schleswig-Holstein gab es Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern, an exponierten Orten wie dem Leuchtturm Kiel (128 Stundenkilometer) und dem Brocken im Harz (134 Stundenkilometer) blies der Wind demnach noch heftiger. Die Feuerwehr musste sich um zahlreiche umgestürzte Bäume und lose gewordene Gebäudeteile kümmern.

