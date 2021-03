Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Polizist steht an diesem Freitag (15.00 Uhr) in Düsseldorf wegen Verdachts auf Verrat von Dienstgeheimnissen vor dem Amtsgericht. Der 40 Jahre alte Wuppertaler soll von seinem Polizeicomputer in Düsseldorf aus in drei Fällen für einen Bekannten unberechtigt Fahrzeughalter abgefragt und ihm die Daten dann per WhatsApp übermittelt haben.

Darunter sollen auch die Kennzeichen von Observationsfahrzeugen des Mobilen Einsatz-Kommandos (MEK) gewesen sein. Diese Halterabfragen misslangen laut Anklage aber wegen eines Zahlendrehers bei der telefonischen Übermittlung der Kennzeichen. Der Polizist hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl in Höhe von 12 000 Euro eingelegt.

