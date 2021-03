Gabelstapler bremst für Kollegin: Kisten stürzen auf sie

Wickede (dpa/lnw) - Bei einem Arbeitsunfall in Wickede ist eine Frau schwer verletzt worden. Ein Gabelstapler-Fahrer hatte in einer Werkhalle eine Vollbremsung gemacht, um nicht mit der Kollegin, die den Fahrweg kreuzte, zusammenzustoßen. Dadurch lösten sich laut Polizei zwei Kisten auf der Transportfläche, die auf die Frau stürzten. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln.

Von dpa