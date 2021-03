Von der Straße abgekommen: Auto stand senkrecht im Graben

Düren (dpa/lnw) - Eine Seniorin ist in der Nähe von Düren mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und so unglücklich in einen Graben gerutscht, dass der Wagen senkrecht darin steckenblieb. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befreite ein Helfer die 81-Jährige Dame. Sie erlitt bei dem Unfall vom Mittwochmorgen nur leichte Verletzungen. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Wieso die Frau von der Straße abgekommen ist, war zunächst unklar. Andere Autos seien nicht beteiligt gewesen.

Von dpa